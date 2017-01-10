穆斯林女孩不上游泳課 歐洲法院：不准

歐洲人權法院今天判決，瑞士穆斯林女學生以宗教信仰為由，不願與男同學一起參加游泳課的訴訟敗訴，認為參加正當課程並不違反宗教自由。

這項判決是一對居住在瑞士巴塞爾（Basel）的穆斯林夫婦不希望2名女兒和其他男生一起參加游泳課，認為這違反宗教自由，因此告上當地法院，敗訴後上訴瑞士最高人權法院，再度敗訴後再提到歐洲人權法院（ECHR）。

不過歐洲人權法院今天判決，支持巴賽爾當地法院判決，認為讓所有的學童學會游泳至關重要，正當課程的參與並不違反宗教自由。

歐洲人權法院並裁定給予這對父母1400瑞士法郎（約台幣4萬4100元）罰鍰是公平的，這是為了確保這對父母讓孩子參與強制性課程，「這是為了他們的自身利益，也是為了社會化與一體化」。

隨著穆斯林社群人口大幅增加，穆斯林攻擊事件頻傳，宗教自由與社會安全的平衡是近幾年來歐洲各國政府必須仔細評估的議題。

繼法國、荷蘭等國之後，德國也考慮有條件禁止穆斯林女性在公家機構、學校或法庭等公開場合穿戴布卡（burqa）。奧地利外交部長庫爾茨（Sebastian Kurz）日前也表示，考慮禁止包括老師在內的公務員，在工作時穿戴穆斯林頭巾。

不過庫爾茨的這項政策立即遭來當地穆斯林團體的抨擊，奧地利女性穆斯林（IMOe）主席拉維（Omar Al-Rawi）就指控他的這項政策是出於他自身政治利益考量，這是對穆斯林女性的歧視，她必將抗爭到底。

奧地利穆斯林宗教社群（IGGiOe）也指控這項政策傳達錯誤訊息，是反整合、歧視的作法，要求奧地利政府撤回這項政策，否則將影響未來該組織與政府間的合作。1060110

(中央社)