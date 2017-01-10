樂來越愛你氣勢旺 英奧斯卡橫掃11提名
上映後一路獲好評的愛情歌舞電影「樂來越愛你」（La La Land）在金球獎奪下7座獎項後，今天再傳捷報，在有英國奧斯卡獎之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）橫掃11項提名。
科幻片「異星入境」（Arrival）及時尚鬼才湯姆福特（Tom Ford）執導的驚悚片「夜行動物」（Nocturnal Animals）也不惶多讓，各奪9項提名，講述一個家庭面對悲劇的「海邊的曼徹斯特」（Manchesterby the Sea）則是獲6項提名。
樂來越愛你男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone），雙雙入圍最佳男主角和女主角，劇情講述一名男鋼琴手和懷抱夢想女演員相遇的故事。這部片也入圍最佳電影、最佳原創音樂、最佳剪輯、最佳攝影、最佳音效、最佳藝術指導及最佳服裝設計。
樂來越愛你導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）獲得最佳導演及原創劇本提名。
湯姆福特則以夜行動物一片獲得最佳導演及最佳改編劇本提名。（譯者：中央社蔡佳伶）1060110
(中央社)
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