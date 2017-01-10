軍機飛越對馬海峽 共軍：今後將繼續

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針對8架包括轟炸機在內的中共軍機9日飛往日本海引發關切，中共海軍新聞發言人梁陽今天聲稱，這是中共海軍航空兵的艦機協同訓練，屬例行安排，不針對任何特定國家，今後還將繼續開展。

央視報導，梁陽對此表示，中共海軍航空兵9日在日本海，與航經這一海域執行任務的中共海軍艦艇編隊，進行艦機協同訓練。

梁陽宣稱，這是「年度訓練計劃內的例行性安排，不針對任何特定國家、地區和目標，符合相關國際法和國際實踐，今後還將繼續開展」。

日本防衛省9日表示，共軍6架轟-6轟炸機、1架運-8預警機及1架運-9電子偵察機，當天從東海穿越九州對馬海峽上空往日本海飛行，日本航空自衛隊戰機隨即緊急升空密切警戒，之後則循原航線飛返中國大陸，並未侵犯日本領空。

日本防衛省指出，2016年1月與8月，共軍分別有2架及3架軍機在對馬海峽上空往返飛行。而9日則是共軍飛越對馬海峽上空軍機架數最多的一次。1060110

(中央社)