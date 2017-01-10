北海道大風雪 台虎航11日班機延後一天

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台灣虎航今晚宣布，受北海道大風雪影響，基於飛行安全考量，明天飛北海道航班延後一天。

台灣虎航北海道航班最新變動如下：

11日06:00的IT236桃園-函館班機，延至12日06:00起飛，更改航班編號為IT236D；11日11:45的IT237函館-桃園班機，延至12日11:45起飛，且更改航班編號為IT237D。1060110

(中央社)