東北男子闖空門 留下盜竊筆記

大陸哈爾濱徐姓男子在過去兩年來，對30餘個社區下手，涉及金額與贓物超過100萬元（人民幣，下同）。他在每次盜竊作案後，都記錄下只有自己才能看懂的電子版「盜竊筆記」。

東北網報導，在徐男的手機備忘錄裡，記錄的主要有社區名和具體房間號，如果在這家偷到比較多的錢，就標注一顆紅心，而房門沒撬開或家裡有人的，就標注一個哭的表情或一個「死」字。

經審訊，徐男交待了自2015年初在網路上花400多元購買技術開鎖的學習光碟和工具後自學，隨後利用自己原來在信貸公司工作的名片掩飾身分開始行竊。

到被逮時，徐男已在哈爾濱市各區30餘個社區入室盜竊，盜竊物品包含黃金700多克、現金數十萬、名牌手錶、紀念幣、玉墜等名貴物品，共計100多萬元。

(旺報)