周杰倫監製電影 大馬羽球一哥可能客串
馬來西亞羽毛球一哥李宗偉可能跨界，在周杰倫最新監製的音樂愛情電影裡客串演出
根據「星洲日報」獨家專訪台灣知名製片人兼導演安景鴻表示，新電影主角仍未定，但主要鎖定中國大陸演員，而周杰倫與南拳媽媽的宇豪肯定會參演，李宗偉則很大可能會客串。屆時還會在大馬取景，預計4月開拍。
身兼新片製片人與編劇的安景鴻透露，李宗偉對周杰倫原創發想的這部結合懸疑與音樂的青春愛情片很有興趣，並已表示若沒碰上重大比賽，演出可能性很高。
他說，劇組曾在去年8、9月來大馬看外景，包括檳城、新山、吉隆坡、怡保及麻六甲，並碰巧得悉李宗偉要開拍自傳電影。由於他們知道李宗偉是大馬人的英雄，因此就有了邀請他客串的點子。之後透過關係順利接洽李宗偉，而後者也表示有興趣與周杰倫一起參與電影演出。
他補充，影片有80%會在大馬拍攝，主要是覺得大馬感覺很好，社會多元又國際化，可以塑造各種電影視野。而新電影預計在今年10至12月間先在中國大陸上映，然後才在馬新及台灣陸續排期。
安景鴻曾擔任「鬥魚」、「眉飛色舞」及「偷天換日」等台灣偶像劇的製作統籌，也曾擔任周杰倫自導自演電視劇「熊貓人」的製作人。1060110
(中央社)
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