日皇明仁5個月前曾公開說明退位心願

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日本共同社傍晚以短訊報導，日本政府相關人士透露，日本政府內部出現了2019年1月1日由皇太子即位成為新日皇的方案。從日皇明仁去年8月公開說明退位心願以來，剛過5個月。

共同社短訊報導指出，日本政府相關人士今天透露，圍繞日皇退位問題，（日本）政府內部出現了2019年1月1日由皇太子即位成為新日皇，並從當天起適用新年號的方案。

日皇明仁去年8月8日下午藉錄影帶說明他年老體衰，「難以做好身為象徵天皇的任務」，顯示出欲實現生前退位的強烈願望，這是日本明治以來200年來首見。

日皇影帶播放後，日本首相安倍晉三對媒體說，「天皇陛下對人民所說的談話，我們嚴謹重視。有關天皇的公務型態，考慮到他的年齡與公務負擔，想到天皇的勞心，我們一定要思考今後能怎麼做。」

當時82歲的明仁在影帶中表示，幾年前，他兩度接受外科手術，加上年事已高，體力衰弱，他認為，今後難以從事重要的任務。他說，身體的衰弱，讓他「開始擔心一直想全心全意做好象徵天皇的任務將趨於困難」。

明仁在預錄的影像中說明心意，但他沒直接言及「退位」兩字。

日本憲法規定「天皇是日本國的象徵，日本國民統合的象徵，這地位是基於主權所在的日本國民的總意」。

日本憲法第2條也規定「皇位為世襲，由國會議決的皇室典範規定，繼承皇位」。但日本皇室典範並無有關「生前退位」的規定，僅記載皇位繼承是在天皇駕崩時。

因此，如果日皇要「生前退位」，可能要修改皇室典範，或是制訂有關退位制度的新法。日本政府內部已有人主張，以政令為「生前退位」闢新路。

日本「產經新聞」與「富士新聞網」（FNN）在去年8月8日明仁說明退位心願後，所進行的聯合民調顯示，約7成受訪民眾認為日本政府應修改制度，讓日皇可生前退位。

前一次日皇明仁透過預錄影帶方式向人民發表意見是在5年前311東日本大震災時。1060110

(中央社)