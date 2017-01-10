子瑜低調返台秀私照 下月隨Twice獻首次巡演

子瑜日前返台，分享愛犬照片。（圖／取自twicetagram Instagram）

Twice首次世界巡演將在下月起展開。（圖／取自TWICE臉書）

Twice首次世界巡演座位圖曝光。（圖／取自TWICE臉書）

台灣女孩周子瑜前年以韓國女團Twice成員出道，奮鬥一年多來成績亮眼，有「新大勢女團」的封號，稍早Twice的官方Instagram分享周子瑜回台照片，可見她和愛犬Gucci幸福合影，開心說：「回家了」，而目前她人已回到韓國，與成員開始緊鑼密鼓準備下周起以首爾為首站的世界巡演。

去年中秋節，周子瑜便曾返台和媽媽黃燕玲過中秋節，還驚喜現身黃燕玲在台南開的咖啡店，最近逢聖誕、跨年重要節日，子瑜也抽空返台見家人，並逗趣分享愛犬Gucci的超Q照片，讓粉絲羨慕笑嘆是「人不如狗」，而照片中的子瑜也流露出溫暖的幸福笑容，使人相當欣慰。

近日，Twice所屬的JYP娛樂公布了Twice首次巡演海報，預告下月17到19日將在首爾的奧林匹克公園SK奧林匹克手球場，舉行9位少女出道後的第一次專屬演唱會，名為「TWICE LAND─The Opening」，之後也將展開海外巡演，讓世界各地的Twice粉絲都有望親眼見到她們充滿魅力的表演。

(中時電子報)