面對暗殺 杜特蒂：乾脆製造墜機意外

菲律賓總統杜特蒂向來敢言，對於是否擔心政治暗殺，他說，乾脆製造商務客機的墜機意外，那是有買保險的。

大陸官媒環球網引用《菲律賓商報》1月10日報導稱，在傳出副總統羅貝禮道的支持者在策畫推翻他的消息之後，杜特蒂重申，他不在乎其批評者是否在策劃推翻他。

談及政變陰謀，杜特蒂說：「如果那是我的運氣，那麼，很抱歉。你們告訴我有人要推翻我，政變，隨它吧。暗殺？隨它吧。」

他表示：「你們乾脆製造墜機意外吧。畢竟，那是一架商務客機。那是有買保險的。我無法坐噴射機。太貴了。因為人民，那麼做會讓我有羞恥感。」

(旺報)