勞動部攜手地方 落實周休二日、提升勞動權益

勞基法新制實施後，坊間出現各式怪招規避高額加班費或特休新制，勞動部昨與全國各縣市勞工主管機關召開記者會，共同宣示會落實周休二日、提升勞動權益，並在背板簽名，勞動部長郭芳煜表示，在與各縣市勞工主管機關會商後達成3項共識，分別是肯定、承諾、呼籲，也重申前6個月會先宣導、輔導，但這絕對不是寬限期，而是讓企業調整、適應，在第三季開始務實執法。

勞動部指出，本次修法除落實勞工周休二日之規定外，亦修正降低勞工特休假之取得門檻，對於勞工基本勞動權益之保障更加周全，應「肯定」為進步之立法。

同時，考量到新修正規定之實施，企業經營制度勢將配合調整，勞動部亦已與地方勞工行政主管機關會商獲致共識，「承諾」將採「宣導」、「輔導」及「檢查」三階段，協助事業單位落實法令規定。

勞動部同時「呼籲」企業應疼惜勞工，建立勞資互信，方能獲致勞資雙贏。對於報載部分取巧玩法、漠視法令規定之少數企業，包括強制將勞工之特休假未休之工資改為年終獎金，或強迫勞工放棄加班費之請求權等違反《勞動基準法》之情形，勞動部將與地方勞工行政主管機關攜手，就此類惡意違規或勞工申訴案件依法實施檢查及裁罰。

(中時)