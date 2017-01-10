蔡正元給徐國勇上的第一課

對於行政院發言人徐國勇於4日引用物理上的「物質不滅定律」解釋一例一休，認為並不會造成三輸局面。依照徐國勇的說法，在「物質不滅定律」下，勞動工資、工時及企業獲利，相加後會得到一個共同的數字，不可能會發生物價上漲、勞工減薪，假又放不到的現象。

但有學者反駁表示，物價漲，薪水不一定漲，例如：民國90～99年台灣物價漲了1成，而工資卻僅增加5％。另外，民國88年迄今國內物價漲了18％，平均工資也漲了18％，但其中初任人員薪資是停滯的，具大學學歷者更是由28K降至27K。此均足以作為「不可能會發生物價上漲、勞工減薪」的反證。

蔡正元在今（10）臉書也表示，要為徐國勇上一課。蔡正元說，勞動休假是「工時管制」，勞動加班工資是「工資管制」，結果就是「勞動供給減少」，此時總生產值會大幅縮小，勞工淨收入減少，企業獲利也會衰退，但物價卻會上漲！

蔡正元強調，這不叫「物質不滅」，這叫做「物質消滅」！台灣經濟將掉入「蔡英文陷阱」！

蔡正元臉書全文：

給「姑婆勇」上第一個課！

「姑婆勇」說根據

「物資不滅定律」

「勞動工資、工時及企業獲利，

相加後會得到一個共同的數字，

不可能會發生物價上漲、

勞工減薪、假又放不到的現象。」

正確的知識是：

勞動休假是「工時管制」

勞動加班工資是「工資管制」

其結果就是「勞動供給減少」

勞動供給減少

如果經濟彈性太大

總生產值會大幅縮小

此時

勞工淨收入減少

企業獲利也會衰退

但物價卻會上漲

不是「物質不滅」

是「物質消滅」

這是目前強推一例一休

台灣經濟掉入

「蔡英文陷阱」的現象！

(中時電子報)