蔡正元給徐國勇上的第一課
對於行政院發言人徐國勇於4日引用物理上的「物質不滅定律」解釋一例一休，認為並不會造成三輸局面。依照徐國勇的說法，在「物質不滅定律」下，勞動工資、工時及企業獲利，相加後會得到一個共同的數字，不可能會發生物價上漲、勞工減薪，假又放不到的現象。
但有學者反駁表示，物價漲，薪水不一定漲，例如：民國90～99年台灣物價漲了1成，而工資卻僅增加5％。另外，民國88年迄今國內物價漲了18％，平均工資也漲了18％，但其中初任人員薪資是停滯的，具大學學歷者更是由28K降至27K。此均足以作為「不可能會發生物價上漲、勞工減薪」的反證。
蔡正元在今（10）臉書也表示，要為徐國勇上一課。蔡正元說，勞動休假是「工時管制」，勞動加班工資是「工資管制」，結果就是「勞動供給減少」，此時總生產值會大幅縮小，勞工淨收入減少，企業獲利也會衰退，但物價卻會上漲！
蔡正元強調，這不叫「物質不滅」，這叫做「物質消滅」！台灣經濟將掉入「蔡英文陷阱」！
蔡正元臉書全文：
給「姑婆勇」上第一個課！
「姑婆勇」說根據
「物資不滅定律」
「勞動工資、工時及企業獲利，
相加後會得到一個共同的數字，
不可能會發生物價上漲、
勞工減薪、假又放不到的現象。」
正確的知識是：
勞動休假是「工時管制」
勞動加班工資是「工資管制」
其結果就是「勞動供給減少」
勞動供給減少
如果經濟彈性太大
總生產值會大幅縮小
此時
勞工淨收入減少
企業獲利也會衰退
但物價卻會上漲
不是「物質不滅」
是「物質消滅」
這是目前強推一例一休
台灣經濟掉入
「蔡英文陷阱」的現象！
(中時電子報)
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