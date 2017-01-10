許孟哲嘆資源不足 在台打冰球辛苦
藝人許孟哲入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將代表台灣出國比賽，他今天說，在台打冰球很辛苦，資源不足，甚至很多人根本不在意這項運動。
許孟哲今年2月將代表台灣前往日本北海道札幌參加亞洲冬季運動會，以及4月由國際冰球總會主辦、在保加利亞的世界盃冰球成人錦標賽。
許孟哲下午在台北受訪表示，4月比賽是要打世界排名，坦言在台打冰球運動很辛苦，連很多台北人都不知台北小巨蛋有冰場可打冰球，只知去聽演唱會。
他說，台灣冰球運動在各方資源不足情況下，甚至很多人根本不在意這項運動，靠統整現有資源，慢慢讓大家看到，很開心能讓大家知道原來台灣有冰球代表隊。
許孟哲負責打前鋒，曾打到最後雙膝很痛，一跪地就無法站起身，要靠隊友攙扶。因跳舞膝蓋有舊疾，他是打右邊位置，打球身體常往左邊轉，久而久之左腰負擔較大，造成腰椎移位，治療後有調整回來，現在會定期保養。
曾軋戲又要練球，許孟哲寧可犧牲睡眠時間，也堅持練球，連隊友都勸他別打。徵選當天錄完13小時節目，原想趁從台中搭車回台北路上補眠，藝人孫協志一直找他聊天，直呼「5566」如能出個國手就不得了，要他加油，一路念到台北，最後他只好喝提神飲料再上場。1060110
(中央社)
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