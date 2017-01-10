還是彈力球？ 中職用球維持華櫻990

中職去年季中將比賽球送檢。（資料照，中職提供）

中職去年呈現「超級打者年」，全聯盟單季共轟出破紀錄的603發全壘打，比賽用球也被戲稱為「彈力球」，飽受批評，今天(10日)領隊會議上確定，今、明2年的比賽維持華櫻990，彈性恢復係數範圍不變，但中職將嚴格檢驗並訂定罰則。

去年中職全壘打滿天飛，比賽用球不斷被質疑，球季中聯盟兩度將球送檢，恢復係數分別為0.576、0.573，都在規定的0.540~0.580範圍內，但仍難平息「彈力球」爭議。

今、明2年的比賽用球，去年季後正式招標，在2家投標公司中，最終仍由華櫻得標，中職秘書長朱康震表示，「今年規定的恢復係數的範圍不變，但會要求廠商以中間值0.56為基準，合約中也會強調球隊在投標時、季前都提供送檢報告，聯盟也會從今年第一批送貨的球中進行抽檢。」

(中時電子報)