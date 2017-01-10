網球》莎娃4月回歸! 保時捷大獎賽復出首戰
因使用禁藥米屈肼（meldonium），遭國際網總(ITF)禁賽15個月的俄羅斯網球女將莎拉波娃(MariaSharapova)，將在4月26日保時捷網球大獎賽(Porsche Tennis Grand Prix)正式宣告復出，這將是她自2016年澳網藥檢呈陽性後首場WTA賽事。
WTA執行長西蒙(Steve Simon)表示，「莎拉波娃將在4月26日再續網球生涯。這同時也是保時捷網球大養賽的40周年，相信球迷們都很期待她的復出。」莎娃坦承因心臟疾病，使用米屈肼長達10年，但她認為自己是誤用禁藥，最終上訴體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport），禁賽由2年縮短為15個月。
莎拉波娃曾在2012年至2014年拿下該賽事3連霸，儘管今年保時捷網球大獎賽22日就展開，不過「莎娃」首戰26日才登場，正好是她禁藥期滿當日，「能在我最愛的大賽復出是再高興不過的事，我早已等不及和所有球迷見面，重拾我最愛的網球。」
(中時電子報)
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