他一度剩33公斤遭放棄治療　在這裡重拾人生

振松伯因罹癌一度瘦到33公斤、並遭送來安寧照顧，卻在修女一湯匙一湯匙餵食下，恢復體力。（倪浩倫攝）

衛福部長林奏延（左2）今至宜蘭縣訪視長照資源，並到瑪利亞老人長照中心致贈加菜金。（倪浩倫攝）

68歲的振松伯，去年7月因罹患大腸癌第三期，不僅需切除直腸、做人工肛門造口，更因手術結果不佳，165公分的他、一度只瘦到33公斤，被醫院送去宜蘭縣私立瑪利亞老人長照中心進行「安寧照顧」；修女卻拿著湯匙、一口一口餵食牛奶補充體力，並透過陪伴讓他重拾歡笑，目前體重已回到55公斤，更恢復精神、準備在機構內開課，教大家他最擅長的水彩畫。

瑪利亞機構社工張芳瑋表示，振松伯當初被輪椅推進來時，全身瘦得只剩皮包骨、一切生活幾乎無力自理，大家甚至以為他不會講話，後來才知道，他是因為連張嘴的力氣都沒有，修女決定用小湯匙舀著牛奶、一口一口的餵食他吞入，持續好一陣子後，才讓他恢復張嘴、能自拿湯匙的狀態。

振松伯說，當初因術後效果不佳，被醫院送來瑪利亞做安寧照顧，沒想到健康和體力卻大幅恢復，最初推輪椅送他進機構的醫院同仁，再次看到他時也嚇了一大跳；他過去曾任職廣告看板，非常擅長水彩繪畫，某次無意間被社工發現他長才後，便拱他開班授課，讓一度居無定所、身負重病的他，在聖瑪莉找回笑容。

另一對機構住民、104歲的吳媽媽和她85歲的女兒，吳媽媽因為失智，過去在家會隨易揮動手臂嚇到人，13年前被兒女送進聖瑪莉，女兒每天騎腳踏車、回來2小時到機構探望她，最終在6年前，也決定住進來，一邊接受機構照顧，一邊照顧媽媽。社工說，吳媽媽儘管已經中度失智，但在女兒陪伴下，情緒控制穩定得多，隨意揮手的情況也變少。

衛福部長林奏延今率團至宜蘭縣參訪各式長照資源，途中一站抵達瑪利亞老人長照中心，同時致贈加菜金，慰勞其長期對住民的服務。林奏延說，長照2.0最重要的就是財源和人力，財源目前看來問題不大，下個立院會期有望通過；人力方面，「若能擁有尊榮感，相信很多人會願意投入。」他強調，瑪利亞的工作人員，每個都看起來很開心，也都能享受到被住民需要的成就感，讓許多人一做就是20年，「是長照機構的典範之一」。

(中時)