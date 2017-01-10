梅姨金球獎轟川普 JK羅琳有意接棒
美國準總統川普在金球獎頒獎典禮上被梅莉史翠普修理一頓後，馬上推文回嗆梅姨是希拉蕊走狗。哈利波特小說作者JK羅琳也對此推文「當樂趣成了責任」，似乎樂意接棒梅姨。
美國「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，川普向來愛用推特回擊批評者，遭梅莉史翠普（Meryl Streep）在金球獎演說中狠批後，他今早推文反擊，指梅莉史翠普「評價過高」，還說力挺柯林頓‧希拉蕊（Hillary Clinton）的她是「希拉蕊走狗」。
川普批評者於是建議，讓川普上任後變得超忙的方式之一，就是眾名人不斷公開批評他。
推特用戶@TechnicallyRon發文說，如果所有名人未來4年不斷批評川普，他就會忙著怒氣沖沖回推文，不會有時間把所有人都幹掉了。
砲轟川普向來不留情的JK羅琳（J.K.Rowling）曾說，川普比哈利波特中的大反派佛地魔還壞。這次人氣大作家羅琳似乎很樂意呼應上述提議，她發表推文說，「當樂趣成了責任」。
有網友回說，「下回他會說妳評價過高喔。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060110
(中央社)
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