國際大賽仿日本模式 中職評估可行性

我要評比

針對近期包括經典賽在內的國際大賽，中華隊的籌組常出現困難，中職聯盟對此將評估，仿日本國家隊「武士日本」（SAMURAI JAPAN ）模式的可行性。

中華職棒大聯盟第9屆第2次會員大會暨理監事會今天在台北進行，各球團代表皆如期出席，會後由中職秘書長朱康震對媒體說明今天會議做出的結論。

由於近期每到國際大賽，台灣在組隊上就常出現困難，現有職棒球團表達，希望找出一勞永逸辦法的心聲。

對此朱康震表示，聯盟將針對經典賽、世棒12強賽等世界頂級賽事，評估仿日本國家隊「武士日本」模式，籌組新職棒公司的可行性。

朱康震說，台灣與日本國情不同，是否適合仿日本國家隊「武士日本」模式還有待評估，但今天起中職會針對這樣的可行性做出評估。

朱康震提到，雖然評估還未有結果，但有幾項要素已經存在，首先是這樣的組隊方式是針對國際頂級賽事，再者財務、收支要公開、透明，並以職棒的高規格標準執行。

朱康震也說，身為國內棒球最高層級，中職樂於、也不排除與棒協在內的業餘團體合作，但須以合理、健康、永續、公開、透明的方式合作。1060110

(中央社)