率眾堵黃之鋒 四海幫陳子俊到案遭聲押

28歲「四海幫海巨堂」堂主陳子俊在7日香港社運人士黃之鋒來台時，涉嫌率眾至桃園機場堵人，警方蒐證後今將他逮捕移送法辦，有部分陳的親友獲報在地檢署外等候，加上同案部分被告獲保，檢方為免發生意外，請來土城分局警力前往地檢署外戒護，這些陳子俊的親友見狀也逐漸散去，並未引發衝突。檢方複訊後，也在稍早向法院聲押陳子俊。

(中時)