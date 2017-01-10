反大湖重劃 協調會決定重新評估、實地現勘

反大湖重劃自救會數十名住戶今在市府前廣場，重申原屋原地保留的訴求。（蔡依珍攝）

反大湖重劃自救會部分居民爭取原屋原地保留多年，桃園市府地政局今找來重劃會和國有財產署召開協調會，歷經3個小時的「暢所欲言」，達成部分共識，重劃會將重新評估思考不拆遷的其他可行方案，並赴居民家戶實地現勘丈量現有計畫下的拆遷面積和位置，待丈量結束後擇期召開第二次協商。

大湖自辦市地重劃案1992年經縣府核准，20餘年未動，重劃會卻在2014年底突然寄出限期拆遷通知，要求搬遷，晴天霹靂的居民自組自救會多方陳情，強調全因重劃後土地面積和位置重新分配，原屋址的土地從國有地變他人私有地，造成居民必須拆遷，希望安居數十年的家園不要拆遷，多次重申原屋原地保留的訴求，終盼到地政局召集重劃會、國有財產署一同「坐下來談」。

反大湖重劃自救會發言人林子勤說，居民一直希望協調會建立在如何讓居民原屋原地保留，而非地上物拆遷及補償，可惜並未獲得共識，但迫使重劃會聆聽居民聲音已有所進步，歷經3個小時的協調，最後在市府打圓場下，重劃會同意重新計算權利價值、尋找讓居民不用拆遷的其他可行方案，市府也會和重劃會赴自救會居民家丈量，並逐一解釋說明個別居民面臨的房屋拆遷狀況。

地政局說，針對所有陳情人個案，區分成妨害重劃分配和妨害公共設施2類，將相同類型一起討論，雖然對補償方式和原屋保留尚無結論，但已盡量讓居民「暢所欲言」，會持續協商，達到雙贏。

(中時)