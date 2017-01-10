美女主播罹癌首度公開露面 落淚求神給機會
知名日本歌舞伎演員市川海老藏的妻子、前主播小林麻央，去年６月驚傳罹患乳癌，當時市川海老藏還召開記者會，坦承妻子病情嚴重，但就未透露病況進入第幾期。日前小林麻央更在宣布罹癌後，首度公開亮相，落淚表達想活下去，陪伴丈夫的心情。
小林麻央原本外型亮眼，擁有一頭烏黑秀髮，卻因為罹癌接受化療，導致頭髮掉落，從部落格上的照片也看得出她為了戰勝病魔，費盡心力，神情相當憔悴。小林麻央近日接受訪問，更稱自罹癌後，很能體會丈夫失去父親的孤單心情。
她難過泣訴：「若能戰勝病魔、跨越這個試煉，相信我能成為比生病前更好的伴侶，我經常祈求神明給我，讓我能以伴侶身分去支持演員市川海老藏的機會。」此番真情告白也讓市川海老藏不禁感動落淚，場面令人動容。
(中時電子報)
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