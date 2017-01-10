林懷民骨折不忘排練 關於島嶼年底壓軸
雲門舞集藝術總監林懷民日前受傷骨折，未能出席今天雲門春茶記者會，基金會執行總監葉芠芠代替他向外界報平安，指出已展開與舞團少量排練，期待年底最新創作「關於島嶼」。
雲門舞集今天下午在淡水雲門劇場舉行2017年春茶記者會，由基金會執行總監葉芠芠、雲門2藝術總監鄭宗龍、雲門舞集助理藝術總監李靜君出席。
葉芠芠代雲門創辦人林懷民向大家表達感謝之意，謝謝各界對他受傷骨折一事的關心，也向大家報平安，並說明林懷民已開始每日少量與舞團展開排練工作，期待年底為大家呈現最新創作「關於島嶼」。
2017年雲門的重頭戲，是林懷民籌備3年的全新鉅作「關於島嶼」。目前已有國內外諸多劇院對「關於島嶼」表達聯合製作意願，後續國際巡演也已洽談至2018年。
舞作將於11月24日起從台北國家戲劇院起跑，連演2週10場，接著巡迴台中、高雄、嘉義。這支全新舞作，將有吸睛懾人的投影視覺，內容上從台灣山水人情出發，講述關於島嶼的美好與災難，挫敗與再生。
2017年雲門舞集海外邀演依舊不斷，不僅將首度前往立陶宛，參與鮮少邀請亞洲舞團的維爾紐斯新波羅的海舞蹈節演出，也將前往西班牙首都馬德里等4城，德國古都德勒斯登等3城，紐西蘭的奧克蘭，以及亞洲的澳門、廣州、廈門、上海、杭州、北京等地巡演。1060110
(中央社)
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