金卡戴珊巴黎遭搶案 可能是自己人搞鬼

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美國女星金卡戴珊在巴黎遭搶價值1000多萬美元珠寶案，法國調查人員今天拘押她的司機和司機的弟弟，目前調查聚焦在可能是內神通外鬼。

美聯社報導，匿名巴黎官員談及正在調查的案情，證實逮捕17人當中，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）的司機和司機的弟弟。

美聯社見到警方文件得知，嫌犯年齡自23歲至72歲不等，當中多人先前已有搶劫和其他前科。

英國「獨立報」（Independent）報導，法國電台和電視台昨天報導，警方在事發現場找到DNA線索，沿線找到這些嫌犯。

36歲的金卡戴珊週末首度打破沉默，開口談論去年10月這起驚魂記，她表示，當時非常害怕會遭歹徒滅口。

金卡戴珊說：「他們要從背後對我開槍。」

她說：「我無處可逃。想著這件事就讓我覺得非常沮喪。」1060110

(中央社)