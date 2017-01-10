年金委員會：年金改革不因抗爭停下腳步

國家年金改革委員會今天表示，年金改革不因抗爭而停下腳步，政府已經盡可能考量各種配套，如果抗爭團體繼續無理對抗，終遭人民唾棄，違法部分，警察也絕對會依法究辦。

年金改革聯盟號召要埋鍋造飯抗爭年金改革國是會議，年金改革委員會今天發布新聞稿表示，委員會召集人、副總統陳建仁呼籲，所有年金改革的利害關係人應該回到理性對話的議場，更不應該阻撓他人參加會議及表達意見的權利。

陳副總統表示，利用爭取場內發言、進行場外抗爭、圍堵阻撓他人進場發言的手段，來干擾議事的進行，並不是民主社會應有的作風，更不是軍公教人員應有的行為。年金制度非改革不可，且必須立即改革，政府不會因為有人抗爭就停下腳步，更不會擔心抗爭就不改革，該做的事還是要做。

副召集人兼執行長林萬億指出，公務人員在改革委員會會議和分區會議中發聲的機會已經比其他團體多很多，不能說政府沒讓公務人員充分表達意見；警消人員、私校教師、年金孤兒協會等團體認為自己的聲音沒有被聽見，年金改革辦公室也特別邀請渠等出席會議。陳副總統也分別接見各團體代表，聆聽各界意見，怎可說政府不溝通呢？強說是政府霸凌軍公教呢？

新聞稿指出，如果說這樣的由下而上，資訊透明、多元參與的民主方式來處理年金改革，還不夠尊重人民的話，「那什麼才是尊重」。

新聞稿提到，陳副總統用簡單的水池進水量少（繳少、提撥少）、出水量大（所得替代率高、早領、領久、給付採計最高薪資基準），遲早會乾枯來說明，水池乾枯的速度取決於進水與出水的落差有多大，軍公教勞基金都一樣，有的已經出大於入，水池水位快速下降，有的已經見底，馬上就滴水不剩，池底龜裂。

年金委員會表示，已經喝到水的和喝夠水的人，不能眼看著即將滴水不剩的水池，兩手一攤，責任推給政府，光靠提高投資報酬率，就像拜天祈雨一般，不見得有求必應，年輕人怎麼辦呢？要他們多繳來把水池灌滿，公平嗎？過去喝掉的無從計較，從現在開始大家一起分攤責任，讓水池水位回穩，大家都有水喝，不是很好嗎？

年金委員會表示，政府已經盡可能考量各種配套，包括在改革18%優惠存款時，設定老年基本生活保障、請領年齡延後和費率提高都採逐年漸進的步調；如果抗爭團體繼續無理對抗，終遭人民唾棄，違法部分，警察也絕對會依法究辦。1060110

(中央社)