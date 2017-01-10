班艾佛列克 夜行人生衝撞社會體制

好萊塢影星班艾佛列克自導自演的新片「夜行人生」，改編自全美暢銷小說，片中他反抗當時社會體制，背景雖然是美國禁酒令時代，卻是一部叛逆意味濃厚的電影。

改編自全美暢銷排行小說，「這是一部很有趣的故事。透過喬考夫林的角色，反抗當時的社會體制。背景雖然是美國禁酒令的時代，卻是一部叛逆意味濃厚的電影。」

「夜行人生」當中，班艾佛列克飾演一名波士頓副總警監的兒子喬考夫林，卻在參加第一次世界大戰回來之後，成了不法之徒。

班艾佛列克表示，「喬原本是一個聽話的乖乖牌，在他見識過地獄般的戰火之後，他重新定義了他身處的世界，他要在有限的生命中追求他想要的一切，即使這將反抗自己父親曾經給予他一生的教誨」。

喬考夫林除了對抗美國當時的政府體制之外，他同時也挑戰黑幫的極限，他不只在黑幫老大的勢力範圍作案、也愛上黑幫老大的情婦，這讓他的處境時時充滿了危險。

班艾佛列克找來布蘭頓葛利森飾演喬的父親，勞勃葛林尼斯特飾演黑幫老大，班艾佛列克表示，這兩個角色都是硬底子演員，只要他們出現在片場，當天就會明顯感受到氣氛不一樣，布蘭頓葛利森給人強烈的正義感，但勞勃葛林尼斯特則散發出令人屏息的邪惡感。

「夜行人生」將於1月13日上映。1060110

(中央社)