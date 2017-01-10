陸民赴緬加入果敢軍又逃回 被陸警逮捕

我要評比

一名中國大陸重慶籍的吳姓男子，先前到緬甸加入果敢同盟軍後，卻又攜帶槍彈潛逃返國。雲南省臨滄市警方今天說，吳男已被逮捕歸案，全案正在進一步調查中。

但澎湃新聞這項報導並未提到，吳男為何要加入果敢同盟軍。

報導指出，中國大陸網路日前流傳一張雲南警方的協查通報，內容是一名加入果敢同盟軍的中國大陸重慶市南川區籍新兵吳波，日前攜帶槍支彈藥逃離部隊，且已進入臨滄境內。

這張通報並要求民眾注意，若發現吳男即與臨滄市（孟力）永派出所聯繫。

報導指出，（孟力）永派出所今天證實，吳男已被臨滄市公安單位逮捕歸案，全案正在進一步調查中。1060110

(中央社)