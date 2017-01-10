蜜拉喬娃維琪15日抵台 遊寶島3天

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時隔20年再度訪台的好萊塢女星蜜拉喬娃維琪，15日將抵台，與導演老公保羅安德森登台宣傳新片「惡靈古堡：最終章」，16日預計舉行記者會，17日離台，短暫訪台3天。

「惡靈古堡：最終章」是系列電影第6集，1月26日將在台上映。蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）是系列電影最長壽女主角之一，「惡靈古堡」也促成她與導演保羅安德森（Paul W.S. Anderson）走入婚姻。

蜜拉喬娃維琪15日將與導演老公保羅安德森來台宣傳新片，這也是蜜拉喬娃維琪暌違20年再度來台，預計15日抵台，16日舉行記者會，17日離台，期間只有16日上午的記者會，及晚間紅毯首映會有公開行程。1060110

(中央社)