PChome網路家庭12月營收22.99億元

網路家庭（8044-tw）今（10）日公告105年度12月份營業收入。105年度12月份單月合併營收為新台幣22.99億元億元，較去年同期21.38億元成長7.5%，除了2016年整年連續12個月創歷年同期營收新高外，累計2016年1~12月自結全年累積合併營收達257.43億元。

12月適逢線上資訊展、尾牙檔期、新品上市、聖誕跨年交換禮物需求提升，消費性電子商品銷售表現亮眼，今年暢銷的輕薄筆電，受到資訊展促銷及話題新機推出的影響，帶動網路家庭（8044-tw）旗下網站產品輕薄筆電，12月較2015年同期銷量成長6成，而電競筆電也隨著搭載新一代顯卡機種推出專案促銷，帶動12月銷量較2015年同期成長近3.5成；而包括運動攝影機、運動攝影機、電玩等數位商品，12月皆陸續推出新品，加上聖誕節送禮需求提高，刺激買氣增長，另12月份相片印表機相較2015年同期銷量就增6成，運動攝影機、電玩12月較2015年同期銷量也均成長3成；而通訊館受到高階智慧型手機熱銷的影響，銷量也較2015年同期成長2.5成，其中，品牌高階智慧型手機，12月較2015年同期銷量更成長多達2.5倍。

年節將至，尾牙檔期開跑，首選為家電類商品，包括電視、烤箱、電子鍋、電磁爐、咖啡機、掃地機器人均為2016年購物熱銷商品，其中，電子鍋12月相較2015年同期銷量就成長1倍、烤箱銷量也成長逾8成；而氣候不穩定也帶動部分季節商品買氣增，其中又以外出保暖商品最受消費者青睞，保溫杯、壺12月相較2015年同期銷量就成長超過6.5成，出遊保暖商品，12月相較2015年同期銷量也成長近4.5成，針對婦幼推出的婦幼保養商品12月相較2015年同期銷量也成長逾6成，同步帶動12月全月業績較2015年同期成長7.5%，創下歷年以來12月的最高營收表現；累計2016年1月~12月自結全年累積合併營收為257.43億元，相較2015年同期（1~12月）成長12.5%。

(旺報)