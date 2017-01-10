行動購物 男性也加入「手滑」熱潮
隨著行動購物興起，男性也紛紛加入「手滑」熱潮，網購業者觀察到男性消費者網購時產生「世代差異」。21-30歲年輕世代，最為「即時需求」導向，尤其在氣溫經濟學上更加顯現，多半在感受到寒流來襲當日，才進行目的性購買保暖衣物。
隨著近年智慧型手機普及且工作生活型態忙碌的因素下，許多男性購物時也逐漸從實體店面轉移到行動購物，一鍵購買、輕鬆取貨的消費方式深受青睞。
根據蝦皮拍賣觀察，男性在選購商品時多為目標導向，已有明確購物清單，其中又以21-30歲年輕族群更為明顯；31-40歲的男性經濟能力佳，客單價較年輕世代高出3成；但看到喜愛的商品多先加入購物車「逛逛」考慮，平均購物車內商品較年輕族群高出7成。
(旺報)
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