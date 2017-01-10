台日交流賽 彭政閔任中職聯隊隊長
台日棒球交流賽即將展開，中職今天宣布由洪一中擔任中職聯隊總教練，並透露彭政閔將擔任隊長一職。
中華職棒大聯盟第9屆第2次會員大會暨理監事會，今天在台北進行，各球團代表皆如期出席，會後由中職秘書長朱康震對媒體說明今天會議做出的結論。
中華職棒CPBL聯隊2月28日、3月1日將在日本的福岡巨蛋，與日本WBC國家隊進行兩場交流賽。
朱康震今天表示，教練、球員、工作人員都將有出場費，也將有10人的啦啦隊前往日本帶動氣氛，另外會由4隊各支援1名洋投，且目前也正在洽談轉播中。
朱康震另外透露，這次的中華職棒CPBL聯隊將由洪一中擔任總教練，彭政閔擔任隊長。
針對這次中華職棒CPBL聯隊的總教練，原先的共識是讓上季的總冠軍教練（葉君璋）擔任，但球團代表今天表示，葉君璋已在WBC教練團中，為讓他專心WBC，希望中華職棒CPBL聯隊的總教練能換人，各隊討論後決定由洪一中擔任。
朱康震解釋，由於屆時中華職棒CPBL聯隊多數選手將來自Lamigo，洪一中對選手掌握度高，過去也有經驗，所以各球團決定由洪一中擔任總教練。
至於隊長的部分，朱康震透露，在與彭政閔討論後，彭政閔決定接下隊長的重責大任。1060110
(中央社)
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