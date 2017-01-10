日政府內出現2019年元旦新天皇即位方案

日本政府相關人士今天就日皇退位問題透露，政府內部出現了2019年1月1日由皇太子即位成為新天皇，並適用新年號的方案。

共同社報導指出，由於在新舊年交替之日改元，可以把對國民生活的影響降至最小限度，因此被作為方案之一加以探討。同時考慮到日皇年事已高，日本政府也在繼續摸索更早階段繼承皇位的方案。

日本官房長官菅義偉今天在記者會中，就改元時期僅表示，正在由專家會議以減輕陛下（日皇）的公務負擔為最優先考慮，平靜地展開討論，（目前）處於連方向性都未表明的階段。

日皇在去年8月8日對向日本國民的錄影講話中提到，「戰後70年這一大的節點已經過去，兩年後，將迎來平成30年（即2018年）」。日本政府內愈來愈多的人將此理解為「天皇的想法是退位期限為2018年」。

共同社報導指出，日本政府的專家會議將在本月11日第8次會議討論的基礎上，於23日的會議上梳理論點，然後予以公佈。

日本政府並計劃在與在野黨討論的基礎上，力爭在20日開幕的例行國會上通過僅限當今一代日皇退位的特別法，正在推進協調工作。

政府內部基本認為，年號改變預計會對各種出版物和官方檔造成影響，但如果是元旦，那麼混亂會更少一些。關於改元，雖然2018年也是一大節點，但距離做好法律完善工作並不久，新日皇即位的籌備時間較短。

相關人士指出，政府認為2018年1～6月的例行國會期間，「退位即位與各種法案審議等政局不宜相互影響」，希望避開該期間。此外還考慮到日皇出席其一貫重視的終戰之日（8月15日）的儀式等，因此2018年後期以後退位的方案比較熱門。

關於退位時期存在兩個方案，一是在特別法中寫明日期，另一個是由政令規定。如果由政令做出規定，消息人士指出，「那就變成了國會委託政府酌情處理」。1060110

(中央社)