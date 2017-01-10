民航局：春節離島加班機 離峰仍有空位

為滿足春節期間旅客返鄉需求，交通部民航局已因應復興航空停航協調國內線航空公司以加班及放大機型方式增加運能，在疏運重點的金門、澎湖及馬祖管制航線所提供正班機及第一、二波加班機計24.5萬個座位，已與105年春節飛航運能相當，目前離峰日期及時段航班仍有空位，歡迎民眾多加利用。

民航局表示，依據目前訂位情況，金門及澎湖航線於尖峰方向與日期(如小年夜及除夕本島往離島方向、初四及初五離島往本島方向、初二雙向)訂位率多已達9成以上，馬祖航線則除少部分航班訂位率較高外，多數航班均尚有空位。

金門及澎湖縣政府已循往例調查鄉親需求，民航局也將協助協調航空公司盡力配合縣府需求增開第三波加班機，但因航空資源仍有極限，謹呼籲民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班或安排離島家人來臺團圓，以節省時間及費用。

(旺報)