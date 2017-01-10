東港高中選修好好玩　東港大富翁登場

東港高中3年前實施選修跑班制，當中一門「東港學」跳脫填鴨式課本教學，由學生親自設計桌遊，除以東港大富翁的形式將印象中的東港呈現出來外，也透過遊戲更認識東港。(謝佳潾攝)

東港高中3年前實施選修跑班制，當中一門「東港學」跳脫填鴨式課本教學，由學生親自設計桌遊，除以東港大富翁的形式將印象中的東港呈現出來外，也透過遊戲更認識東港。(謝佳潾攝)

選修課好好玩！東港高中3年前實施選修跑班制，至今已從6個課程增設到9個，當中一門「東港學」跳脫填鴨式課本教學，由20餘名學生親自設計桌遊，除以東港大富翁的形式將印象中的東港呈現出來外，也透過遊戲更認識東港。

「世界東港，要從根開始。」指導老師陳貞吟說，學校有一項培訓同學接待外國人的計畫，但在計畫實施中發現，原來學生並沒有很認識自己的家鄉，因此選修課增開了一門東港學，盼學生在走出國際時，能先了解自己的根，這樣國際化才有意義。

她指出，東港高中一直都有安排戶外教學，讓學生走出教室親身體驗文化的軌跡，但這樣的課程仍是屬於被動式的給予，因此在學期末安排學生設計並親自製作桌遊，主動式的向大家介紹他們心目中的東港。

她曾向學生強調，她是外地人，因此在指導上會產生困難，而東港大富翁是團體性作業，並非老師或一人可完成。學生在聽完老師的「告解」後，仍是興致忡忡表示願意嘗試，來自獅子鄉的許鈞源同學更說，東港的文化及宗教透過活潑的課程展出，既特別又有意義。

「這就是我們認識的東港。」家住林邊的林裕庭與新園的鄭富祐同學，與在地人林俊宇、楊鈞閔、黃宣凱一同製作了美食版的東港大富翁，他們興奮地說，東港有許多巷弄美食，是他們認識東港的方式，以後遇見外國人，可以很大聲的告訴他們東港之美。

(中時)