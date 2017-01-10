香菸假裝漁具 第六岸巡破獲小琉球首宗近千萬走私案
年關將近，琉球籍海順鑫號漁船涉嫌走私香菸牟暴利，除以裝漁具的帆布袋遮掩白牌菸外，還利用另一艘停在琉球新漁港的漁船當倉庫存貨，第六岸巡總隊察覺該船漁獲量異常，循線追查後於今天破獲小琉球史上首宗市價近千萬的走私菸案。
第六岸巡總隊表示，「海」號漁船近2次在入港報關時，漁獲量都只有200公斤左右，與常理應有近噸的漁獲相比差異太大，循線追查後發現，該船疑似在公海交易白牌菸後，將香菸藏在船艙最底層走私物港，進到琉球新漁港後再將香菸化整為零，以帆布袋裝放在另一艘漁船上。
岸巡指出，50歲無前科的陳姓船主，涉嫌以裝漁具的帆布袋作掩飾，不料早已被偵查人員盯上，陳嫌在4日進港後，吩咐漁工將296箱走私菸搬到漁船倉庫，準備拆貨分裝，但只進行了15箱即停擺，岸巡埋伏近6日後，將兩艘船的走私貨一網打盡，市價初估近千萬。
陳姓船主向岸巡表示，所有的走私菸都是「撿來的」，其餘的一概不知，訊後被依菸酒管理法移送地檢署偵辦。
(中時)
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