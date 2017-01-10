少了興航 春節空中交通運能沒問題

雖然復興航空停飛，交通部民航局協調國內線航空公司以加班及放大機型方式增加運能，目前已確定運能沒問題，和去年差不多。

民航局說，春節疏運重點的金門、澎湖及馬祖管制航線所提供的正班機及兩波加班機，共可提供24.5萬個座位，已與去年春節飛航運能相當，目前離峰日期及時段航班仍有空位。

民航局統計，目前金門及澎湖航線在春節尖峰期間，如小年夜及除夕本島往離島方向、初四及初五離島往本島方向、初二雙向，訂位率多已達9成以上，馬祖航線除少部分航班訂位率較高外，多數航班都還有空位。

民航局說，金門及澎湖縣政府已循往例調查鄉親需求，後續民航局將協助協調航空公司盡力配合縣府需求增開第三波加班機。

民航局也呼籲民眾在無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，或安排離島家人來台團圓，節省時間及費用。

民航局也針對春節期間如遇天候影響或臨時湧現的旅客需求部分，協調海運及國防部事先預置運能協助疏運，並與各單位完成疏運ABC計畫演練。1060110

(中央社)