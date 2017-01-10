林曉培扛債當製作人 冷戰靠按讚化解

歌手林曉培（右）首度擔任專輯製作人，與創作歌手好友毛恩足（左）合作，10日談起曾因毛小孩問題冷戰1個月、臉書互不按讚，直到毛恩足先按讚才和好；林曉培也坦言仍有百萬負債。中為歌手胡德夫。中央社記者王靖怡攝 106年1月10日

歌手林曉培首度擔任專輯製作人，與創作歌手好友毛恩足合作，今天談起曾因毛小孩問題冷戰1個月、臉書互不按讚，直到毛恩足先按讚才和好；林曉培也坦言仍有百萬負債。

毛恩足同步發行「枕頭上的海浪聲」小說與同名專輯，下午在台北舉辦發表會，「台灣民歌之父」胡德夫戴墨鏡站台，解釋他不是裝酷，是因白內障開刀。

胡德夫直喊要向毛恩足學習，年輕人用全力創作，帶給他很多啟發，決定今年要寫書及寫歌，「我的歌太少了」，幾十年來寫的歌，沒毛恩足3張專輯多。

林曉培說，當製作人讓她看見自己不足，拓展音樂觀點及視野，重新學習，自認做得不夠好，曾好幾次不想掛名製作人。坦言仍有新台幣250萬元債務，元旦與中國大陸經紀公司簽約合作，今年底也將發行新專輯，會盡快還清債務。

談起曾因毛恩足認養流浪狗教養方式，林曉培無法認同，兩人冷戰1個月，不聯絡，連臉書（facebook）都互不按讚，最後是毛恩足先按讚才和好；製作過程也吵很凶，林曉培還說出「到底誰是製作人」的重話，毛恩足笑認這次兩天後就按讚和好。

毛恩足7年前就在蘭嶼寫好小說，當時他遇到低潮，還有負債，想放棄創作，就逃去蘭嶼，沒想到離開看得更清楚，決定繼續堅持創作及唱歌，感恩一路遇到很多人幫忙，「本來我是黑白的，變得稍微有點色彩」。1060110

(中央社)