白宮：歐巴馬告別演說並非慶功會

白宮官員表示，美國總統歐巴馬明晚將在芝加哥麥考米克會展中心（McCormick Place）發表告別演說，目的並非舉辦一場慶功會，而是敦促下世代領袖採取行動。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，白宮女發言人莎琪（Jen Psaki）在歐巴馬向全國發表最後一場演說前夕告訴記者，「這是傳承交棒」。

歐巴馬預計10日晚8時在此湖畔會展中心發表演說。歐巴馬、莎琪和其他高層顧問去年夏天為8年執政期最後幾個月的行程進行安排時，就開始籌備這場演說。

她說，歐巴馬得知歷任總統都曾發表告別演說時，便詢問幕僚人員這場演說的地點是否必須在華府。

莎琪說：「對歐巴馬而言，在芝加哥發表告別演說合乎常情，因為這不只是他的家鄉，更是他踏入政壇的開始，也是他真正首次領悟到…個人與民眾的行動，才會帶來真正的改變。」

莎琪和資深顧問賈芮特（Valerie Jarrett）今天在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）向記者簡報，談及歐巴馬最後一場演說的概念。賈芮特說，「這不是一場慶功演說」。

賈芮特說：「他的目的是激勵人們渴望參與及為民主奮鬥。這場演說的主要焦點不是回顧我們8年來走了多遠，而是往前看，我們如何讓這些成績開花結果，並以此為基礎向前邁進。這些成就當中，有許多是美國人努力耕耘的結果。」

賈芮特說，總統期待新人出馬，無論是競選公職、擔任教育委員會志工或是在課後輔導學童。

兩人閉口不談演說細節，甚至估計出席的觀眾人數。莎琪最初表示，料將有1萬4000多人將湧入麥考米克會展中心，稍後則表示不願預估人數。

白宮列出歐巴馬執政期間達成的多項里程碑，其中包括歐巴馬上台時，失業率為7.8%，2009年10月飆至10%後，去年11月降至4.6%。2010年，有16%的人沒有健康保險，2016年已降至8.9%。

此外，美國2009年在伊拉克和阿富汗部署17萬6800名部隊，2010年降至14萬4000人，2016年則僅1萬4400人。高中畢業率從2008-09的75%升至2014-15的83%。2009年有4個州通過婚姻平權法，如今已全數通過。（譯者：中央社劉文瑜）1060110

(中央社)