北市建回饋金整合專區 不讓錢不知去向
台北市有垃圾衛生掩埋場、垃圾焚化廠及汙水處理廠等回饋金，對應單位每年都會編列預算回饋這些場所周邊的居民，透過回饋金委員會決定如何使用，台北市工務局衛生下水道工程處日前主責建立整合專區，方便民眾隨時上網查詢，得知回饋金「去向」。
北市府回饋地方補助經費包括環保局權管的「山豬窟垃圾衛生掩埋場延用期間回饋補助經費」、「垃圾焚化廠回饋地方經費」，殯葬管理處權管的「殯儀館回饋地方經費」，以及衛工處權管的「汙水處理廠回饋地方經費」四大項。
衛工處整合相關單位，主政制訂「台北市回饋地方經費使用計畫及使用情形公開作業要點」，於去年底公布施行，並且在官網成立「回饋金專區」，公開經費的使用計畫及情形，方便民眾上網查詢。
北市衛工處營管科長劉容伶說明，以衛工處為例，今年迪化汙水處理廠回饋金編列3500餘萬元，提供大同及士林區民眾使用；內湖汙水處理廠則是1200餘萬元，涵蓋地區為內湖及松山區。
查詢平台資料檢視，回饋金用於各里辦理節慶聯歡活動、公園綠美化、社區講座、活動中心硬體設備維修等，劉容伶說，經費都須經各個回饋金委員會討論、編列計畫使用。
衛工處表示，「回饋金專區」公開回饋地方經費年度使用計畫，以每季公告一次為原則，並於每年1月、4月、7月及10月的10日前完成公告，歡迎民眾多加利用。
(中時)
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