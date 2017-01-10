富士達保險董座廖學茂接任台北「張老師」中心主委

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台北「張老師」中心於今下午在大直典華舉行台北「張老師」中心輔導委員會主任委員交接暨委員受聘典禮，現職為富士達保險經紀人公司董事長廖學茂擔任主任委員，委員會共計邀請55位包含學者、實務界、醫療界、企業界的熱心人士組成堅強的服務團隊。

廖學茂表示，他邀請政治大學EMBA、北京大學EMBA及東南科大等同窗同學或好友，加入公益服務的行列。輔導委員會組成中女性有15位，男性40位，其中10位具有博士學位，而委員不乏大學教授、企業高階主管以及精神科醫生、律師代表等各界菁英。

(中時)