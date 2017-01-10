有國安疑慮 大陸玩不到Pokemon GO

我要評比

引起全球抓寶風潮的手機遊戲Pokemon GO，在大陸玩不到！根據路透10日報導，目前大陸官方出於國安等考量，暫不不允許遊戲上市。

具半官方色彩的中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會（簡稱中國音數協遊戲工委）表示，出於對國家安全與人民生命財產安全的考量，主管機關國家新聞出版廣電總局（簡稱廣電總局）暫不受理審批此類型遊戲。

中國音數協遊戲工委透露，廣電總局正在與相關部門合作，對該款遊戲進行安全評估。一旦有結果，將會向大眾公布。

截至目前，Pokemon GO遊戲開發商美國Niantic未對此事做出任何回應。

(旺報)