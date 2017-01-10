涉經營非法簽賭 男教唆小弟到營區討債遭逮捕
高雄岡山32歲蔡姓男子，涉嫌自3年前以刺青店掩飾非法簽賭站，並另開汽車租賃公司、藉其私設地下錢莊放款，此外還教唆小弟暴力討債，在高、屏地區為匪做歹，當中有2名志願役因欠債不還，遭蔡男小弟到營區鬧事，目前已被解役，東港分局10日逮獲蔡等2人，訊後依恐嚇取財等罪嫌送辦。
警方指出，蔡嫌涉嫌經營地下運動賭博網站供人賭博，在利用被害人沈溺賭博無法支付賭資之際，藉機提供高額借貸，再以恐嚇、暴力討債方式逼迫被害人還款，月息高達30分，許多借款人都債還不出，遭到蔡嫌教唆小弟言語恐嚇，目前受害人初步清查逾20人。
警方表示，蔡嫌針對逾期未繳利息者，會教唆小弟前往被害人住處催討，並以噴漆或傳簡訊等手段恐嚇，被害人及其家人長期不堪其擾生活於恐懼之下。當中蔡嫌等還曾跑到大武營營區，向2名志願役討債，鬧得軍中不可開交，2被害人目前已遭除役。
警方循線多日後，今天逮獲蔡嫌等2人，蔡等坦承犯行，訊後依恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移送地檢署偵辦；另還有2名共犯小弟將陸續追查到案。
(中時)
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