交部：春節最尖峰 走替代道路反省時

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今年春節只有6天假期，交通部建議，短程用路人不要上國道，最尖峰時段，走替代道路反而省時間。

交通部說，春節返鄉或出遊，國道不是唯一選擇，尤其在最尖峰時段，走省道等替代道路，會比國道更省時。

高速公路局也預估，今年春節國道多處路段易塞車，以國道5號最嚴重，會從初一塞到初四，尤其午後北返頭城到坪林的行車時間要111分鐘，是平日的7.4倍，下午南下南港系統到坪林，行車時間也是平日的5倍。

但如果同樣時間走省道台9線，從頭城到坪林只要60分鐘。

交通部也建議，短程用路人春節最尖峰期間不要上國道，以國1南下湖口到新竹系統，最尖峰行車時間估計要38分鐘，但走台1線，大約只要23分鐘。1060110

(中央社)