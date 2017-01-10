名模生死鬥公布第5季評審 台攝影師蔡宇續任
Star World招牌人氣自製節目《亞洲超級名模生死鬥》，全新第5季預計4月播出，今天（1月10日）福斯電視網公布最新評審名單，除了上一季主持人辛蒂畢夏Cindy Bishop、創意指導蔡宇外，特別加入世界級名模導師Cara Grogan和Pia Wurtzbach，2人不僅在在時尚產業中具有很高的聲望，更期待能發掘出明日之星。
國際名攝影師蔡宇是台灣之光，曾在《美國超級名模生死鬥》節目中，擔任第20季到22季的導師，並為國際知名時尚雜誌拍攝封面，如新加坡《Harpers Bazaar》、《Vogue》、《柯夢波丹》、《君子》、《GQ》等，也為許多名人操刀拍照，如好萊塢巨星李奧納多‧狄卡迪歐、潔西卡‧崔絲坦和布魯斯‧威利；此外，他也幫許多國際知名品牌拍攝品牌象徵。
該節目福斯傳媒集團製作人Sam Gollestani表示：「我們非常榮幸可以再次邀請到這些時尚界重量級巨星辛蒂畢夏和蔡宇，也非常興奮能請到國際知名超模Cara Grogan和環球小姐冠軍Pia Wurtzbach帶來的新火花，相信所有個觀眾都會跟我們一樣期待這場驚喜之旅！」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。