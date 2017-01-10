名模生死鬥公布第5季評審 台攝影師蔡宇續任

主持人辛蒂畢夏。（福斯傳媒提供）

創意導師蔡宇。（福斯傳媒提供）

國際超模導師Cara Grogan。（福斯傳媒提供）

客座嘉賓環球小姐皇后 Pia Wurtzbach。（福斯傳媒提供）

Star World招牌人氣自製節目《亞洲超級名模生死鬥》，全新第5季預計4月播出，今天（1月10日）福斯電視網公布最新評審名單，除了上一季主持人辛蒂畢夏Cindy Bishop、創意指導蔡宇外，特別加入世界級名模導師Cara Grogan和Pia Wurtzbach，2人不僅在在時尚產業中具有很高的聲望，更期待能發掘出明日之星。

國際名攝影師蔡宇是台灣之光，曾在《美國超級名模生死鬥》節目中，擔任第20季到22季的導師，並為國際知名時尚雜誌拍攝封面，如新加坡《Harpers Bazaar》、《Vogue》、《柯夢波丹》、《君子》、《GQ》等，也為許多名人操刀拍照，如好萊塢巨星李奧納多‧狄卡迪歐、潔西卡‧崔絲坦和布魯斯‧威利；此外，他也幫許多國際知名品牌拍攝品牌象徵。

該節目福斯傳媒集團製作人Sam Gollestani表示：「我們非常榮幸可以再次邀請到這些時尚界重量級巨星辛蒂畢夏和蔡宇，也非常興奮能請到國際知名超模Cara Grogan和環球小姐冠軍Pia Wurtzbach帶來的新火花，相信所有個觀眾都會跟我們一樣期待這場驚喜之旅！」

(旺報)