中共中央政治局常委會議：2017年大陸經濟先穩再長

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新華社報導，今日中共中央政治局常務委員會召開會議，指示出2017年中國大陸經濟先穩再長的準則。

會議中強調，將堅持穩中求進的工作基調，著力防範和化解各種風險，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

中國國家發改委主任徐紹史今日也表示，中國大陸經濟不同於過去成長率兩位數的飛速成長，已進入平穩中求長的新常態。

(工商)