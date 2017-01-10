莎拉波娃4月解禁 將立即重返網壇出賽

俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）將在遭禁賽15個月後，於4月重回球場出賽，首先參加德國斯圖加特（Stuttgart）的紅土球場網賽。

29歲的莎拉波娃曾五度贏得大滿貫賽冠軍，她2016年參加澳洲公開賽時，接受藥檢對禁藥米屈?（meldonium）呈陽性反應，因而被判禁賽。

國際網球總會原本罰她禁賽兩年，但體育仲裁法庭（CAS）裁定減為15個月，將在4月26日解禁，當天她就將在斯圖加特首度出賽。

斯圖加特以往是莎拉波娃的快樂獵場，她只在2015年的比賽輸過一次，對手是目前排名世界第一的德國好手柯貝（Angelique Kerber）。她在2012、2013和2014年都在這項比賽奪冠。

曾是世界球后的莎拉波娃在新聞稿中說：「這次重返巡迴賽，能夠在我最喜歡的賽事打第一場比賽，我覺得再開心不過。」

世界前10大好手有八人預定參加這項比賽，柯貝將會進行衛冕戰。1060110

(中央社)