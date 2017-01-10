WSBL》王維琳「登大人」 硬起來飆26分新高
電信「雙塔」2缺1也不怕。「雙塔」之一的黃湘婷10日對上台電因傷缺陣，不過王維琳適時跳出，扛起黃湘婷不在的得分點，但「登大人」的覺悟到是本季才有，笑說自己「長大了」。
接受訪問前，不忘先向場邊觀戰的世大運女籃技術顧問華格納（Ken Wagner）打招呼，過去多是替補出發的王維琳，在黃湘婷缺席之際力扛先發中鋒，此役全場21投12中，包括1記三分球，兩分球命中率高達6成1，砍全場最佳26分、5板外帶2抄截，助電信77比64賞給台電4連敗。
「昨天晚上賽前教練就有告訴我，這場黃湘婷不會上，讓她多點時間休息，我自己也做好準備。」王維琳最近一次得分突破20分，已經是2015年4月迎戰台元隊，當時正好拿下20分，相隔一季才上演得分大爆發，她坦言自己心態有所轉變。
過去將自己當作學妹看待，23歲的王維琳笑說，「以前的心態不成熟，現在打UBA台師大自己也是學姐，這一季開始覺得自己該扛起來了，可能是長大了吧。」
另役首輪面對台元吞敗的國泰，10日在台元「阿盜」吳盈潔缺陣下，80比60擊敗台元甜蜜復仇，全隊3人得分上雙，鄭伊秀16分最佳，台元劉希曄24分全場最高，蔡佩真另有12分、8籃板進帳。
(中時電子報)
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