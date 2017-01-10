證監會回頭深入整頓交易場所違規行為

我要評比

華爾街見聞報導，中國證監會主席劉士餘在日前主持的會議中指出，要深入開展一次交易場所清理整頓「回頭看」行動，預計用半年的時間集中整治。

據證監會網站發布稿，鑑於國務院對清理整頓各類交易場所工作十分重視，會議中已對該活動做出動員和部署，欲確切解決交易場所違法問題並防範金融風險。

近期部分交易場所公然違規開展連續集中競價交易、誘導大量不具備風險承受能力之投資者參與投資，部分貴金屬、原油類商品交易場所開展分散式櫃檯交易涉嫌非法期貨活動等行為，是證監會這次行動主要重點。

(工商)