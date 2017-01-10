蘇俊賓：國民黨別防江宜樺、張善政這些好人才
前行政院長江宜樺成立長風文教基金會，成為藍色執政前政務官的最佳平台，國民黨前組發會主委蘇俊賓表示，國民黨現在有人才荒，未來選上黨主席的人或黨內天王，應多鼓勵「社會聲望不錯，黨內實力不足」的人，不用四處嚴防他們。蘇也認為，2016是谷底，民心沈澱會慢慢修正對國民黨看法。
蘇俊賓接受中評網訪問表示，他正面看待江宜樺成立基金會一事。國民黨執政時期，有很多優秀政務官跟國民黨淵源沒有這麼深，如果沒有平台，讓他們把過去的經驗轉化為台灣有貢獻的價值，顯然是很可惜的事。
蘇俊賓指出，包括江宜樺或是張善政等人，他們在國民黨執政時期擔任過行政院長，跟國民黨感情淵源不能說沒有，國民黨要有包容性，用更多元的模式，鼓勵他們投入這個政黨和政黨政治。
蘇俊賓還說，國民黨不論誰當黨主席，都應該把這群人當資源，不能抱著「防」的心態，因為國民黨有潛力沒有幾個，栽培都來不及，黨內大老也應該有共識，應該多給他們舞台。
舉例來說，民進黨當初有四大天王，那時候還有蔡英文嗎？至少民進黨四大天王沒有打壓蔡英文，等到四大天王都不願意選，蔡英文起來了。
蘇俊賓認為，這批「社會聲望不錯，黨內實力不足」都是國家人才，也是會治理大城市的人才，好比前交通部長葉匡時過去還待過國民黨組發會，好多人建議，他論述能力與活動力很強，可以下去參選縣市長。
對於國民黨2018地方選舉，曾任組發會的蘇俊賓認為，民心經過沈澱，會慢慢修正對國民黨的看法，2016會是谷底，接著慢慢往上走，因為選民會更務實看事情。
(中時電子報)
文章來源：蘇俊賓：民心沈澱會慢慢修正對國民黨看法
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