王少偉接棒《台灣第一等》 首發見面禮蟑螂伺候
小馬卸下主持多年的八大《台灣第一等》外景節目，正式由王少偉接棒主持，從本週開始即立刻上任、與製作單位出外景探訪台灣各地。沒想到首次被安排的行程竟然是去採訪蟑螂養殖達人！ 讓向來害怕「小強」的王少偉，只能故作鎮定，苦笑：「真是好特別的見面禮啊！」
王少偉曾經代班主持《世界第一等》，遊遍各國經歷不少奇人異事，自信有被操練過，天不怕地不怕。在這次正式接下《台灣第一等》主持棒時，被問到擔心拍攝哪一類主題？反應超快的王少偉還開玩笑說：「我越怕的東西，節目一定越要拍，所以我最怕美女，希望能安排有美女的主題！」
結果，製作單位的確有聽進去他的話：「我超怕蟑螂的…」馬上安排蟑螂主題伺候，他說:「怕歸怕，外景拍攝時，還是抵不了強烈的好奇心，好想去體驗抓牠的感覺啊！」隨著新主持人加入，製作單位表示對王少偉寄予厚望，除了餵食蟑螂之外，未來還有高空懸吊、大胃王挑戰、探訪台灣外星人秘境等艱難的任務，用全新企劃迎接新主持人。
(中時)
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