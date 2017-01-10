中華隊成立公司？ 中職啟動可行性評估

中職秘書長朱康震。（葉姵妤攝）

每當遇到頂級國際賽事，中華隊籌組過程不免要經過一番紛紛擾擾，中華職棒和中華棒協都曾提出要仿效日本國家隊成立公司的想法，今天(10日)在中職領隊會議上，聯盟與4隊也針對此事正式啟動可行性評估。

為了頂級國際賽事的主導權，中職、棒協總難取得共識，針對是否要成立公司一事，中職今天在領隊會議上確定，由中職和4球團正式展開第一步動作，先進行可行性評估，替未來參與頂級國際賽事提前做準備。

中職秘書長朱康震也提出目前大方向，「第一，鎖定的是頂級賽事，包括經典賽和世界12強賽，第二，收支要能公開透明，第三，希望能以職棒的高規格看待，另外，因職棒屬最高層級，聯盟不排除和棒協和業餘合作的可能性。」

在正式啟動評估後，中職將在2月9日再次召開領隊會議，屆時再針對進度進行說明，會議中也會討論新球隊加盟及季後賽、總冠軍賽延賽辦法等議題。

(中時電子報)