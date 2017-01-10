中共政治局常委會：堅持集中統一領導

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中共中央政治局常委會今天召開會議指出，「堅持黨的領導」首先是「堅持黨中央集中統一領導」，是全面從嚴治黨、嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督的重要目的，也是「根本的政治規矩」。

新華社報導，中共中央政治局常委會今天召開一整天的會議，由總書記習近平主持會議，會中聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院等單位的黨組工作彙報，並聽取中央書記處工作報告。

根據報導，這項會議強調，「堅持黨的領導首先是堅持黨中央集中統一領導。堅持黨中央集中統一領導，是全面從嚴治黨、嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督的重要目的，也是一條根本的政治規矩」。

會議要求，要深入學習貫徹中共18屆六中全會精神，嚴格執行「關於新形勢下黨內政治生活的若干準則」、「中國共產黨黨內監督條例」，堅持「以黨的旗幟為旗幟、以黨的方向為方向、以黨的意志為意志」。

這項會議指出，上述單位要「堅決維護黨中央權威，在思想上、政治上、行動上始終同『以習近平同志為核心的黨中央』保持高度一致，抓好黨中央重大決策部署落地生根，『確保黨中央令行禁止』」。1060110

(中央社)